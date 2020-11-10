В Казани появится еще один многофункциональный центр

Фото: скриншот

Директор МФЦ Ленара Музафарова анонсировала открытие еще одного многофункционального центра в Казани. Он появится в Вахитовском районе, около Чеховского рынка.

Новый офис вместит себя 25 окон приема. Это 60-й филиал в Татарстане и 12-й в Казани.

Сейчас в помещении идет ремонт, который планируется завершить к концу декабря. Новый МФЦ начнет работать в январе 2021 года.

Фото: скриншот

Также в следующем году запланировано открытие офиса на ул. Чистопольской площадью 2 тыс. кв. м.