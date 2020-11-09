Минниханов присвоил звание «Заслуженного работника в сфере здравоохранения РТ» экс-главе управления здравоохранения Нижнекамска
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении звания «Заслуженного работника в сфере здравоохранения РТ» экс-главе управления здравоохранения Нижнекамска Венере Рахимовой.
Она покинула свой пост в конце октября 2020 года. Рахимова уволилась в связи с переездом.
Она возглавляла управление здравоохранения города с 2015 года. В период пандемии COVID-19 работала в красной зоне, сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.
На прошлой неделе новым руководителем управления здравоохранения Нижнекамска стал замглавврача по поликлинической работе НЦРМБ Сергей Мерясев.
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