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Минниханов присвоил звание «Заслуженного работника в сфере здравоохранения РТ» экс-главе управления здравоохранения Нижнекамска

22:15, 09.11.2020
Минниханов присвоил звание «Заслуженного работника в сфере здравоохранения РТ» экс-главе управления здравоохранения Нижнекамска
Фото: e-nkama.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении звания «Заслуженного работника в сфере здравоохранения РТ» экс-главе управления здравоохранения Нижнекамска Венере Рахимовой.

Она покинула свой пост в конце октября 2020 года. Рахимова уволилась в связи с переездом.

Фото: e-nkama.ru

Она возглавляла управление здравоохранения города с 2015 года. В период пандемии COVID-19 работала в красной зоне, сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

На прошлой неделе новым руководителем управления здравоохранения Нижнекамска стал замглавврача по поликлинической работе НЦРМБ Сергей Мерясев.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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