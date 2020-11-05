В Нижнекамске назначили нового начальника управления здравоохранения

В Нижнекамске назначили нового руководителя управления здравоохранения города. Им стал замглавврача по поликлинической работе НЦРМБ Сергей Мерясев.

Он вступил в должность с сегодняшнего дня.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

У Мерясова 25-летний стаж работы в медицине и звание заслуженного врача РТ. Он окончил Казанский государственный медицинский университет в 1996 году, в этом же году принят в ЦРБ врачом терапевтом. В 1998 году начал работать завотделением диагностики и платных услуг. В 2009 году стал заместителем главного врача по диагностике. В 2011 году становится главным врачом МУП «Консилиум». В 2012 году вернулся в Нижнекамскую больницу заместителем главврача по диагностике. На должности заместителя главврача по поликлинической работе НЦРМБ трудился с 2015 года, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Предыдущий руководитель управления здравоохранения Венера Рахимова покинула этот пост в связи с переездом, уточнили тогда в пресс-службе.