В Татарстане ночью похолодает до -5 градусов, днем пойдет снег
В Татарстане этой ночью ожидается похолодание от 0 до -5 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Завтра днем временами возможны осадки в виде мокрого снега, на дорогах образуется гололедица.
Ранее синоптики уже предупредили татарстанцев о снеге, который выпадет уже на этой неделе. Сегодня возле «Чаши» начали монтировать елку. Зимой здесь будет располагаться ледовый городок.Общество Татарстан
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