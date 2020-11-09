В Татарстане ночью похолодает до -5 градусов, днем пойдет снег

В Татарстане этой ночью ожидается похолодание от 0 до -5 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Завтра днем временами возможны осадки в виде мокрого снега, на дорогах образуется гололедица.

Фото: realnoevremya.ru, Дмитрий Резнов

Ранее синоптики уже предупредили татарстанцев о снеге, который выпадет уже на этой неделе. Сегодня возле «Чаши» начали монтировать елку. Зимой здесь будет располагаться ледовый городок.