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В Татарстане ночью похолодает до -5 градусов, днем пойдет снег

21:05, 09.11.2020
В Татарстане ночью похолодает до -5 градусов, днем пойдет снег
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане этой ночью ожидается похолодание от 0 до -5 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Завтра днем временами возможны осадки в виде мокрого снега, на дорогах образуется гололедица.

Фото: realnoevremya.ru, Дмитрий Резнов

Ранее синоптики уже предупредили татарстанцев о снеге, который выпадет уже на этой неделе. Сегодня возле «Чаши» начали монтировать елку. Зимой здесь будет располагаться ледовый городок.

Общество Татарстан
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