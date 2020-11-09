В Казани не состоялся суд над активисткой, которая пришла к отделу полиции с гробом

Фото: предоставлено безынициативной группой «ФемКызлар»

В Казани не состоялся суд над активисткой, снявшейся в гробу возле отдела полиции. Об этом «Реальному времени» сообщили в организации «ФемКызлар».

Суд не состоялся, поскольку протокол был составлен с нарушениями. Через пару дней Анне Невской (Хафизовой) снова нужно будет явиться в полицию, где составят новый протокол.



За акцию, посвященную проблеме домашнего насилия, на активистку составили протокол по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (п. 2 ст. КоАП 20.2).

«Картонный гроб теперь у нас, оказывается, сборно-разборная конструкция, и такая акция требует согласования с властями», — написали активистки движения.