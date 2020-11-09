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В Казани не состоялся суд над активисткой, которая пришла к отделу полиции с гробом

17:15, 09.11.2020 2
В Казани не состоялся суд над активисткой, которая пришла к отделу полиции с гробом
Фото: предоставлено безынициативной группой «ФемКызлар»

В Казани не состоялся суд над активисткой, снявшейся в гробу возле отдела полиции. Об этом «Реальному времени» сообщили в организации «ФемКызлар».

Суд не состоялся, поскольку протокол был составлен с нарушениями. Через пару дней Анне Невской (Хафизовой) снова нужно будет явиться в полицию, где составят новый протокол.

За акцию, посвященную проблеме домашнего насилия, на активистку составили протокол по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (п. 2 ст. КоАП 20.2).

«Картонный гроб теперь у нас, оказывается, сборно-разборная конструкция, и такая акция требует согласования с властями», — написали активистки движения.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:25
    А еще в Казани не упал метеорит, не было взрыва Чернобыльской АЭС, не давал концерт Элвис Пресли...
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  • Анонимно 17:26
    девчонки глупостями занимаются. видимо, от безделья
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