Новый год у Чаши и в парке «Черное озеро» в Казани встретили 50 тыс. человек

Новый год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» встретили 50 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана.

Так, праздник у Чаши начался в 22.00 31 декабря и завершился 1 января в 3.00. На площадке, где в этом году установлена центральная городская елка. Все желающие смогли принять участие в конкурсах и играх, а также посмотреть видеотрансляции с новогодними обращениями Президента России и Президента Татарстана.

В парке «Черное озеро» празднование Нового года продолжалось столько же, сколько и у Чаши. Началось все с показа фильма «Карнавальная ночь». Также все желающие смогли покататься на коньках, принять участие в различных зимних забавах и получить подарки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.