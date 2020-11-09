Глушаков о голе «Рубину»: «Не зря бильярд люблю — забил, как в лузу покатил»
Полузащитник ФК «Химки» Денис Глушаков прокомментировал свой гол в ворота «Рубина» (2:0) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В моменте с забитым мячом хавбек химчан воспользовался ошибкой казанцев и дальним ударом отправил футбольный снаряд в нижний угол ворот Юрия Дюпина.
«Кто-то говорит, что гол эпичный, кто-то — случайный. Если хотите, можете попробовать из-за штрафной в подкате забить — было бы желание, все получится. Не зря бильярд люблю — забил, как в лузу покатил», — написал футболист в своем Instagram.
Напомним, матч в Подмосковье закончился убедительной победой хозяев поля. Подробнее об итогах поражения казанского «Рубина» можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол
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