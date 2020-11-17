Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поблагодарил промышленников за помощь в лечении коронавирусной инфекции

Фото: Альберт Муклоков

Медицинское оборудование и материалы для борьбы с коронавирусной инфекцией общей стоимостью свыше 19 млн рублей «Нижнекамскнефтехим» передал врачам Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

Сертификат на закупленное оборудование и материалы вручил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Мэр города Нижнекамска Айдар Метшин, выступая перед собравшимися в актовом зале больницы, поблагодарил врачей и медицинский персонал и подчеркнул важную роль промышленных предприятий в обеспечении необходимыми расходными материалами и медицинским оборудованием в непростое для страны время.

— Сегодня в этом зале, конечно, не в полном составе, но с активными представителями, не громко и пафосно выражаем слова благодарности. Они герои этого года, те, кто стоит на страже здоровья наших людей в непростых условиях. Мы вместе боремся с новой для нас коронавирусной инфекцией и первые, кто стоит на защите, — это врачи и медицинский персонал, которые находятся в ковид-госпитале. Я хотел бы, уважаемые медицинские работники, от лица всех нижнекамцев выразить вам слова благодарности и признательности. За то, что вы, не только выполняя данную вами во время завершения учебы клятву Гиппократа, но и руководствуясь гражданской позицией, считая важным и необходимым, независимо от тех рисков и угроз, которые связаны с непонятной и не всегда объяснимой причиной новой инфекции, боретесь с ней и стоите на страже.

Я рад тому, что друзей у вас много. С большим пиететом и искренним внутренним отношением к вам обращаются все нижнекамцы со словами благодарности. В трудные времена не сдаются те, кто призван не функционально заниматься своими обязанностями. Мы стоим перед вызовами в период испытания, и приятно, что медицинский персонал не один на один с этой проблемой. Большое количество волонтеров, наши крупные, средние, малые промышленные предприятия, те, кто считает важным и необходимым в совместной борьбе обеспечить победу.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности группе компаний ТАИФ, группе компаний Татнефть, строительным организациям, энергетикам. Всем, кто вместе со здравоохранением, участвует в борьбе. Сегодня знаковое мероприятие: существенный вклад в борьбу с COVID-19. И сегодня состоится не пафосная церемония. Эта помощь по-настоящему необходима, и она важна и ценна именно сейчас, — отметил в своей речи мэр города Нижнекамска Айдар Метшин.

