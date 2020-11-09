Косторная выиграла в короткой программе, Трусова — вторая на этапе Кубка России в Казани

Накануне в Казани прошел первый день четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию.

Открывали турнир на льду Дворца спорта девушки, исполнившие свои короткие номера. Лидером после первого дня стала Алена Косторная, набравшая за программу 78,15 баллов. Вторая — Александра Трусова с 77,42 баллами. Тройку лидеров замкнула воспитанница Этери Тутберидзе Майя Хромых, с показателем в 76,89 очков.

Александра Трусова. Фото: fsrussia.ru

Подробнее о выступлении лучших российских фигуристок можно почитать в развернутом материале «Реального времени».

Положение после короткой программы

1. Алена Косторная — 78,15

2. Александра Трусова — 77,42

3. Майя Хромых — 76,89

4. Софья Самодурова — 67,16

5. Елизавета Нугуманова — 64,39

6. Станислава Константинова — 62,60

7. Ксения Цибинова — 62,33

8. Анастасия Тараканова — 58,44

9. Валерия Шульская — 57,98

10. Валерия Костина — 54,97

11. Валерия Ларионова — 53,75

12. Александра Малахова — 35,35.