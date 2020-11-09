Число жертв после землетрясения в Турции выросло до 115

Фото: скриншот

В результате землетрясения в Турецкой провинции Измир число жертв возросло до 115 человек. В настоящее время лечение в больницах получают 23 раненых. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.



Ранее сообщалось о 1 035 гражданах, получивших травмы.

Фото: twitter.com/aa_russian

Напомним, землетрясение произошло 30 октября в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос. Именно в провинции Измир в результате землетрясения обрушились жилые дома.

Ранее «Реальное время» сообщало о 79 погибших.