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Происшествия

Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 79

08:19, 02.11.2020
Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 79

По последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Турции достигло 79 человек. Экстренные службы сообщают о 962 пострадавших.

Из них 743 уже выписаны из больниц, на лечении остаются 219 человек, передает «Интерфакс». Из-под обломков спасены 105 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в пятницу в Эгейском море произошло землетрясение. Оно затронуло побережье Турции и греческий остров Самос.

Происшествия
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