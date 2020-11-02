Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 79

По последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Турции достигло 79 человек. Экстренные службы сообщают о 962 пострадавших.

Из них 743 уже выписаны из больниц, на лечении остаются 219 человек, передает «Интерфакс». Из-под обломков спасены 105 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в пятницу в Эгейском море произошло землетрясение. Оно затронуло побережье Турции и греческий остров Самос.