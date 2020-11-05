В Татарстане пассажирам метро запретили ходить без одежды и обуви

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которым утверждаются правила пользования метрополитеном.

Согласно правилам, станции метро открыты с 6.00 до 0.00, при этом режим работы может изменяться в зависимости от объема пассажиропотока.

Пассажир среди прочего обязан приобретать билет до прохода через пропускные пункты, стоять по правой стороне эскалатора или идти по левой, снимать с плеч рюкзак при входе в вагон, перевозить животных в клетках или коробках, высота, длина и ширина которых не превышает 150 см и так далее.

Также пассажирам запрещается в том числе бежать по эскалатору, провозить «зловонную ручную кладь», курить и пить, передвигаться на роликах, мопедах и велосипедах, находиться без обуви и (или) без одежды, заниматься попрошайничеством, использовать музыкальные инструменты и т. д. С полным списком правил можно ознакомиться по ссылке.

Ранее активисты потребовали создать в казанском метрополитене отдельные вагоны для женщин.