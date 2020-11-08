Аналитики назвали самые дорогие авиабилеты в России за октябрь
Аналитики сервиса «Туту.ру» назвали самые дорогие авианаправления по итогам октября. Самая высокая цена оказалась на билет из Москвы до Благовещенска.
Перелет по этому маршруту стоил 122 тыс. рублей в одну сторону, передает RT. Билет был куплен за неделю до вылета.
Второе место в рейтинге получил авиабилет из Москвы в Астрахань, приобретенный за три дня до отправления, — 98,2 тыс. рублей.
Тройку лидеров замыкает полет Москва — Абакан. Билет обошелся неназванному путешественнику в 90,7 тыс. рублей.
В топ-5 попали перелет из Магадана в Москву за 90,4 тыс. рублей и билет на рейс Москва — Сочи за 85,6 тыс. рублей.АналитикаБизнесТранспорт
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