Аналитики назвали самые дорогие авиабилеты в России за октябрь

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики сервиса «Туту.ру» назвали самые дорогие авианаправления по итогам октября. Самая высокая цена оказалась на билет из Москвы до Благовещенска.

Перелет по этому маршруту стоил 122 тыс. рублей в одну сторону, передает RT. Билет был куплен за неделю до вылета.

Второе место в рейтинге получил авиабилет из Москвы в Астрахань, приобретенный за три дня до отправления, — 98,2 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Тройку лидеров замыкает полет Москва — Абакан. Билет обошелся неназванному путешественнику в 90,7 тыс. рублей.

В топ-5 попали перелет из Магадана в Москву за 90,4 тыс. рублей и билет на рейс Москва — Сочи за 85,6 тыс. рублей.