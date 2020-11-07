«Зенит-Казань» одержал вторую победу в полуфинальном раунде Кубка России

«Зенит-Казань» обыграл сургутский «Газпром-Югру» (3:0) во втором матче полуфинального раунда Кубка России по волейболу.

Для победы казанцам понадобилось три сета и час с небольшим времени. Команда Владимира Алекно превзошла соперника по всем главным показателям, в том числе по числу очков на блоках — 14 против 2.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Андрей Сурмачевский. В его активе 14 набранных очков.

По договоренности между клубами, итог сегодняшней встречи пойдет в зачет сразу двух турниров — Кубка страны и чемпионата России.

Кубок России. Полуфинальный этап / Чемпионат России. 10-й тур

Газпром-Югра (Сургут) — Зенит-Казань — 0:3 (18:25, 17:25, 22:25)

«Газпром-Югра»: Рукавишников (2), Никишин (4), Черейский (10), Мискевич (4), Костыленко (9), Довгань (5) — стартовая шестёрка, Чанчиков (либеро), Слободянюк (2), Шахбанмирзаев (0).

«Зенит-Казань»: Алекно (0), Воронков (12), Кононов (10), Михайлов (5), Сурмачевский (14), Вольвич (8) — стартовая шестёрка, Фёдоров (либеро), Кротков (либеро), Лабинский (1), Земченок (3).

Очки — 57:75, подача — 2:0, атака — 32:39, блок — 2:14, приём — 46%:50%, ошибки — 22:21.