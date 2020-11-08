Сегодня в Татарстане ожидается дождь и мокрый снег

В воскресенье, 8 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Ночью возможны прояснения. Днем прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный и северо-западный с порывами от 8 до 13 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем в Татарстане температура воздуха составит от +3°С до +8°С. В Казани ожидается +4..+6 градусов, в Набережных Челнах +3..+6 градуса.



Фото: Денис Гордийко

Напомним, что МЧС предупредило, что в Татарстане с 18 часов 7 ноября до 18 часов 8 ноября в северных районах на дороге возможно образование гололедицы.



