Питомник в Альметьевске и хоккей в Елабуге: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 7 ноября

«Буквально на днях Альметьевск стал первопроходцем в Татарстане по созданию современного муниципального питомника», — рассказал глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов. Видео с места событий он поделился со своими подписчикам в Instagram.

В Бавлинском районе Татарстана школьники смогут посещать кружки по картингу и радиотехнике в обновленном подростковом клубе военно-спортивной направленности «Пегас». Это новость в своем Instargam-аккаунте поделился глава муниципалитета Рамиль Гатиятуллин.

Глава Елабужского района РТ и мэр Елабуги Рустем Нуриев сегодня посетил хоккейный матч команд «Елабуга 1000» и «Тюлячи». Фотографиями с игры он поделился в Instagram.

Глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев сегодняшний день начал с пожелания подписчикам доброго утра. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фото из парка в Кукморе.

Традиционное «Хәерле иртә!» жителям Татарстана пожелал и глава Кайбицкого района РТ Альберт Рахматуллин.