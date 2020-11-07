«Нефтехимик» уступил в гостях «Велесу», играя с 12-й минуты в меньшинстве

«Нефтехимик» уступил в гостях московскому «Велесу» (1:3) в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Уже на 12-й минуте встречи арбитр Сухой удалил вратаря гостей Голубева за фол последней надежды. Спустя мгновение хозяева открыли счет. Незадолго до перерыва Петров с пенальти сравнял результат.

Решающим стал гол игрока «Велеса» Малании, который был забит с 11-метровой отметки. В конце встречи «Нефтехимик» пошел в атаку и пропустил третий мяч.

После этого поражения в активе команды Уткульбаева осталось 37 очков и пропустила вперед «Велес», который теперь обходит нижнекамцев на 1 балл.

«Велес» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:1)

Голы:

1:0 — 15, Галоян;

1:1 — 42, Петров (с пенальти);

2:1 — 56, Малания (с пенальти);

3:1 - 89, Кирсанов.