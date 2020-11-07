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В России вновь выявили более 20 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

10:50, 07.11.2020
В России вновь выявили более 20 тысяч зараженных коронавирусом за сутки
Фото: realnoevremya.ru

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки второй день подряд превышает 20 тыс. На сегодняшнее утро было выявлено 20 396 случаев. Таким образом, общее количество заболевших возросло до 1 753 836, сообщил оперштаб.

За сутки выздоровели 16 803 человека, всего — 1 312 927 человек (74,9% заразившихся).

Число смертей за сутки возросло на 364, до 30 251 человека.

В Татарстане обнаружили 51 новый случай, всего выявили 8 757 заболевших.

Напомним, что вчера было зафиксировано 20 582 новых случая коронавируса, в Татарстане — 57.

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