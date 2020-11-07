В правительстве не поддержали введение уголовной ответственности за нарушения при установке дорожных камер

В правительстве не поддержали законопроект депутата от ЛДПР Ивана Пиляева, в котором предлагалось ввести уголовную ответственность за нарушение ГОСТов при установке нестационарных комплексов фиксации нарушений ПДД.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности указала, что указанный ГОСТ носит рекомендательный характер, передает ТАСС.

Фото: : realnoevremya.ru / Максим Платонов

Также в неправильной установке дорожных камер чиновники не усмотрели общественной опасности. Поэтому предложение ужесточить ответственность необходимо должным образом обосновать.

Ранее активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предложили ввести новые знаки, которые будут обозначать на дорогах участки работы комплексов, вычисляющих среднюю скорость транспорта.

