Организаторы объяснили почему в Казани фигуристки будут соревноваться в понедельник

Организаторы четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани объяснили, почему женские соревнования пройдут в воскресенье и понедельник, а не на выходных.

Расписание составлялось с учетом других событий во Дворце спорта, рассказали в Федерации фигурного катания Татарстана.

7 ноября во Дворце спорта играет команда ВХЛ «Барс», передает «Спорт Экспресс». Из-за коронавируса расписание составлялось в ограниченный промежуток времени, и организаторы не успели развести два события.

Фото: ak-bars.ru

«На двух главных днях — 8 и 9 ноября — ожидаем чуть более 50% заполняемости дворца, он вмещает 1200 зрителей. Но надеемся, что люди придут и в другие дни. У нас сильнейший состав в парах, приехали почти все лучшие фигуристы страны», — цитирует издание слова представителя Федерации фигурного катания Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казани на Кубке России по фигурному катанию разрешат заполнять трибуны на 70%. Однако позже продажи были приостановлены из-за коронавирусных ограничений.