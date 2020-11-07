Жительница Елабужского района РТ дрессирует коз — видео

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Жительница Елабужского района Татарстана Тамара Архипова уже 15 лет дрессирует коз, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. У нее в хозяйстве 11 коз, у каждой из которых своя кличка.

Дрессировать коз она начинает с их рождения, а в качестве поощрения использует хлеб и конфеты. По ее словам, секрет успеха в том, что животных надо любить.



Специалисты отмечают, что козы хорошо поддаются дрессировке, запоминают действия и команды.