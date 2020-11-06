Житель Чистополя перевел лжесотрудникам банка 265 тысяч рублей

В Чистополе 52-летний мужчина перевел лжесотрудникам банка 265 тысяч рублей с двух карт. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по Чистопольскому району РТ.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он попросил перевести все деньги на безопасный счет, чтобы избежать их списывания мошенниками.

Фото: realnoevremya.ru

В итоге потерпевший перевел по указанному ему номеру свои сбережения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (Мошенничество»).

В начале ноября в Зеленодольске руководитель одной из компаний перечислил мошенникам миллион рублей, чтобы «исчерпать свой кредитный лимит».

