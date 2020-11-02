Житель Зеленодольска перечислил мошенникам миллион рублей, чтобы избавиться от кредита

В Зеленодольске руководитель одной из компаний перечислил мошенникам миллион рублей, чтобы «исчерпать свой кредитный лимит». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Мужчине позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка. Они сообщили потерпевшему, что на его имя оформлен кредит на 1,2 млн рублей. По указанию мошенников, чтобы избежать последствий, он перечислил один миллион рублей на указанные ему номера телефонов.

Только спустя 2 дня житель Зеленодольска обратился в полицию.

Фото: realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В начале октября в МВД по РТ рассказали, что всего за 4 дня татарстанцы отдали мошенникам больше восьми миллионов рублей.

