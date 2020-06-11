В Казани прокуратура потребовала наказать чиновников, отказавшихся устанавливать пандус в подъезде инвалида

Прокуратура Авиастроительного района Казани по поручению главы надзорного ведомства республики Илдуса Нафикова провела проверку информации о нарушении прав 79-летней женщины-инвалида, которая передвигается на коляске.

Выяснилось, что женщина живет на первом этаже многоквартирного дома по улице Индустриальной. По ее словам, она передвигается на инвалидной коляске и для того, чтобы попасть домой, ей приходится обращаться за помощью.

В мае этого года сестра женщины обратилась в администрацию Авиастроительного и Московского районов с просьбой установить пандус. Там ей ответили, что программа по адаптации многоквартирных домов была реализована в 2013-м, а в этом году бюджетные средства на проведение работ по устройству пандусов в жилых домах не предусмотрены. При этом решение о необходимости установки пандуса за счет средств текущего ремонта может быть принято собственниками жилых помещений дома на общем собрании.

В итоге вопрос обеспечения прав инвалида на беспрепятственный доступ в свою квартиру остался неразрешенным, отметили в надзорном ведомстве.

В целях устранения нарушений прокуратура направила в адрес главы МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов ИК МО г. Казани» представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, передает пресс-служба прокуратуры РТ.



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