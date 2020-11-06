Первоклассникам казанской школы выдали бейджи с орфографической ошибкой

В казанской школе №71 ученикам раздали вкладыши с орфографической ошибкой «Я первокласник». Фото появилось в паблике «Родительского сообщества Татарстана».

Судя по данным сайта электронного образования Татарстана, общеобразовательная татарско-русская школа №71 с углубленным изучением отдельных предметов» расположена в Ново-Савиновском районе Казани. Пользователи предположили, что на фото изображен вкладыш от бейджика, которые ученики носят в школе.

Фото: соцсети

Вероятно, первоклашки проходили с данными бейджами всю первую четверть.



Ранее в Кармаскалинском районе Башкирии поменяли баннеры с орфографической ошибкой к 23 февраля, на которых изображен командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов. На плакатах было написано «Башкортостан чевствует героев» .

