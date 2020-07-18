В Минздраве Татарстана рассказали, кому из больных коронавирусом прокапывают «антиковидную» плазму

Замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции рассказал о показаниях к тому, чтобы прокапывать больным коронавирусом «антиковидную» плазму от других пациентов с антителами.

Она показана узкому сегменту пациентов, и для этого небольшого количества больных запасов плазмы с антителами хватает, Республиканский центр крови в этом плане отработал очень хорошо. Жаворонков напомнил, что способ не является панацеей и считанному количеству людей необходима такая трансфузия.

Ранее медики рассказали, как стать донором антител для лечения COVID-19 в Татарстане.