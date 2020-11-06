МЧС Татарстана предупредило о гололедице на дорогах

Фото: МЧС Татарстана

МЧС Татарстана предупредило об интенсивности метеорологического явления. Водителей просят быть внимательней на дорогах.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 18 часов 6 ноября до вечера 7 ноября на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы



Фото: Денис Гордийко

«Гололедица представляет серьезную опасность для всем участников дорожного движения. Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии», — говорится в рекомендациях спасателей.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о тумане с видимостью менее 500 метров.

