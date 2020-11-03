В Сочи пропал сооснователь образовательной платформы SkillBox Игорь Коропов

Фото: koropovigor / VK

Сооснователь образовательной платформы SkillBox Игорь Коропов пропал в Сочи. Он не вернулся в гостиницу после прогулки, сообщает РБК со ссылкой на сооснователя компании Сергея Попкова.



По его словам, Коропов приехал отдохнуть на выходные, они были на связи. С утра он вышел из гостиницы и так и не вернулся, не отвечал на сообщения. О пропаже заявили в полицию.

Другой сооснователь SkillBox, Дмитрий Крутов, сообщил, что Коропов решил покататься по набережной на самокате. На связь перестал выходить в ночь с 31 октября на 1 ноября: «В гостиницу, где он был, направлены люди, адвокаты, максимально помогают сотрудникам правоохранительных органов, делаем максимальную огласку во всех возможных группах, социальных сетях».

vk.com

Сейчас ведутся поиски.

SkillBox в 2016 году основали Дмитрий Крутов (генеральный директор), Игорь Коропов (программный директор), Сергей Попков (программный директор) и Андрей Анищенко (управляющий партнер).

По данным «СПАРК-Интерфакс», Коропову и Крутову принадлежит по 10% акций SkillBox, Попкову — 8,7%, 60,33% акций владеет Mail.ru.

