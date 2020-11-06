СМИ: полпред президента в УрФО в ближайшее время может покинуть свой пост

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов в ближайшее время может покинуть свой пост, на его место придет глава Минстроя России Владимир Якушев.

Официально эта информация никак не подтверждается, однако, по данным портала Ura.ru, встреча с новым полпредом уже организуется. Как сообщили изданию два источника, знакомых с ситуацией, решение о кадровых перестановках еще не принято и будет приниматься без спешки.

wikipedia.org. На фото: м строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев

Цуканов ушел в отпуск 26 октября. Во время отпуска он взял на личный контроль ситуацию с взрывом кислородного баллона в COVID-больнице Челябинской области. Его отпуск заканчивается 8 ноября.

Цуканов занимает пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе с 2018 года.