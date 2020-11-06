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В Вахитовском суде Казани избрали меру пресечения двум вербовщикам из «Хизб ут-Тахрир»

11:22, 06.11.2020 2
В Вахитовском суде Казани избрали меру пресечения двум вербовщикам из «Хизб ут-Тахрир»
Фото: realnoevremya.ru Александр Артемьев

В Вахитовском суде Казани избрали меру пресечения в виде заключения под стражу двум вербовщикам из запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Срок ареста пока не сообщается. В настоящее время идет рассмотрение дела третьего участника. Заседание проходит в закрытом режиме.

Фото: realnoevremya.ru Александр Артемьев

Сегодня ФСБ сообщила о задержании пятерых членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», занимавшихся вербовкой среди мусульман Татарстана. По данным спецслужбы, они занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:44
    "срок ареста не сообщается". а в чем собственно новость?
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