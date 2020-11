System Of A Down впервые за 15 лет выпустила новые песни — они посвящены Карабаху

Армяно-американская рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет выпустила новые песни. Треки называются Protect The Land и Genocidal Humanoidz. Обе песни посвящены конфликту в Нагорном Карабахе, рассказал в Facebook фронтмен группы Серж Танкян.

Он также обвинил власти Азербайджана и Турции в попытке захвата Карабаха и Армении, а также в том, что они «безнаказанно совершают акты геноцида в отношении человечества и дикой природы, чтобы достичь своей миссии».

Фото: facebook.com/SerjTankian

«Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, защитить нашу культуру и защитить нашу страну. Сейчас не время закрывать глаза», — отметил солист.

Вся прибыль от продажи треков будет направлена в помощь Карабаху.