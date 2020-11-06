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В Татарстане наказали сотрудников военкомата, разгласивших диагноз призывника

10:33, 06.11.2020
В Татарстане наказали сотрудников военкомата, разгласивших диагноз призывника
Фото: realnoevremya.ru

Сотрудников военного комиссариата Чистополя, Чистопольского и Новошешминского районов Татарстана наказали за разглашение врачебной тайны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В июле один из сотрудников направил постороннему конфиденциальную информацию о результатах медицинского освидетельствования и диагнозе призывника. Его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 4 тыс. рублей.

Кроме того, еще два сотрудника военкомата привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Казани стартовал суд по делу о мошенничестве с военными билетами.

Происшествия Татарстан
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