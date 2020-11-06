В Татарстане наказали сотрудников военкомата, разгласивших диагноз призывника

Сотрудников военного комиссариата Чистополя, Чистопольского и Новошешминского районов Татарстана наказали за разглашение врачебной тайны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В июле один из сотрудников направил постороннему конфиденциальную информацию о результатах медицинского освидетельствования и диагнозе призывника. Его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 4 тыс. рублей.

Кроме того, еще два сотрудника военкомата привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Казани стартовал суд по делу о мошенничестве с военными билетами.