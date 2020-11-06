Группа ВСК снова вошла в рейтинг крупнейших компаний России RAEX-600
Группа ВСК подтвердила свои позиции в RAEX-600 — рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции*, подготовленном рейтинговым агентством RAEX. Компания расположилась в нем на 165-м месте.
Объем реализации ВСК, по методологии агентства, по итогам 2019 года составил 97,9 млрд рублей, увеличившись на 2,7%.
Совокупная выручка всех участников рейтинга достигла 95,2 трлн рублей. Ее прирост составил 4,9%.
В качестве главного критерия при составлении рейтинга 600 крупнейших компаний России принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2019 году. *Для страховых компаний используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу — сумма страховых премий по МСФО (за вычетом премий, переданных в перестрахование) и результата от инвестиционной деятельности (доходы за вычетом расходов).
Рейтинг крупнейших компаний России впервые был опубликован по итогам 1996 года. За время своего существования рейтинг завоевал доверие и признание бизнеса как в России, так и за рубежом.
Основная цель проекта выявить лидеров российского бизнеса, проанализировать их роль в экономике страны. Помимо этого в рамках рейтинга определяются компании, лидирующие в различных сферах корпоративного развития: инвестиционной, инновационной, социальной, экологической и др.
Справка
САО «ВСК» — Страховой Дом ВСК — работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings.
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