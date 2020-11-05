В России выявили более 19 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России по состоянию на сегодня, 5 ноября, зарегистрировано 19 404 новых случая заражения коронавирусом. Число инфицированных увеличилось до 1 712 858. Об этом сообщает оперштаб.



Выздоровели 12 238 человек, общее количество выздоровевших достигло 1 279 169 человек. Зафиксировано 292 смерти. За весь период от инфекции в стране умерли 29 509 человек.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом.