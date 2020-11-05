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Казанские приставы запретили спортклубу использовать тяжелое оборудование

13:39, 05.11.2020
Казанские приставы запретили спортклубу использовать тяжелое оборудование
Фото: realnoevremya.ru

В Казани суд вынес решение о запрете использования арендованного помещения как зала тяжелой атлетики — шум постоянного падения тяжелых спортивных снарядов мешал работе других арендаторов здания на проспекте Ямашева. Один из них обратился в суд с иском к владельцу фитнес-центра. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

Руководитель спортклуба не исполнил требований суда. После того как на место прибыли приставы, владелец сразу же освободил зал от спортивных снарядов. Он должен выплатить компенсацию в размере порядка 30 тысяч рублей на судебные расходы.

Общество Татарстан
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