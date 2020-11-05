Певица Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Проект Mash сообщил, что певица Алсу зарегистрировала на себя товарный знак. Речь идет об имени 12-летней дочери артистки Микеллы Абрамовой.

При этом права Алсу оформила сразу на четыре варианта имени написание кириллицей и латиницей как просто имени, так и имени и фамилии: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

Фото: скриншот видео — youtube.com

«Эти товарные знаки смогут использовать для выпуска парфюмерии, канцтоваров, одежды, ювелирных изделий, рекламы и даже пиротехники», — отмечает издание.

Напомним, что Микелла Абрамова участвовала в проекте «Голос.Дети» и даже стала его победительницей. Однако в итоге Алсу призналась, что купила зрительские голоса.