Кубок мира — 2020 по хоккею с мячом в Красноярске отменен из-за коронавируса

Кубок мира по хоккею с мячом в 2020 году не состоится. Турнир в Красноярске отменен из-за пандемии коронавируса.

Такое решение приняла Международная федерация бенди (FIB). В организации считают, что турнир не может быть проведен при существующих ограничениях в мире из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Фото: rusbandy.ru

Кубок мира — 2020 должен был пройти в Красноярске с 17 по 20 декабря 2020 года. Предполагалось, что турнир впервые состоится на территории России.

Напомним, ранее был отменен чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в октябре в Иркутске.