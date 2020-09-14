Чемпионат мира в России отменен: в сентябре от участия отказались сборные США и Швеции

Чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в Иркутске, отменен. Турнир должен был пройти с 5 по 11 октября.

Напомним, ранее от участия в турнире отказалась сборная США, также говорилось о возможном снятии с соревнований команд из Швеции и Германии. Причиной стала эпидемиологическая ситуация в мире. Однако в Федерации бенди России опровергли информацию, что получали от шведов соответствующее уведомление.

«Нет, ЧМ не состоится, потому что все международные соревнования на этот период отменены», — сказал министр спорта России Олег Матыцин в ответ на вопрос об отказе от турнира федераций других стран-участников.