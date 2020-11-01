«Уфа» дома проиграла «Уралу» в матче РПЛ
«Уфа» дома уступила екатеринбургскому «Уралу» (1:2) в матче 13-го тура Российской Премьр-лиги по футболу.
Уральцы доминировали всю первую половину встречи и заслуженно повели 2:0 к концу тайма. Дублем в составе гостей отметился Эрик Бикфалви.
После перерыва Рашид Рахимов произвел ряд замен. Благодаря перестановкам «Уфа» заиграла зрелищнее. На 61-й минуте игры Олег Данченко сделал точный навес с правого фланга, а Комнен Андрич распечатал ворота уральцев.
Несмотря на открытый характер игры, в оставшееся время ни одна из команд забить больш не смогла и встреча завершилась победой «Урала».
Таким образом, «Уфа» продлила свою серию без побед в РПЛ до 11 матчей.
«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (0:2)
Голы:
0:1 — 27, Бикфалви (Кулаков);
0:2 — 38, Бикфалви (с пенальти);
1:2 — 61, Андрич (Данченко).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым