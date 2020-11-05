БелТА: Путин поддержал идею Лукашенко приобрести в России месторождение нефти

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко поддержал его идею о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ.

«Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал», — сообщает белорусское госагентство БелТА.

После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров, отмечается в сообщении госагентства.

Ранее уже сообщалось, что президенты России и Белоруссии провели сегодня телефонные переговоры.