Эксперт об отношениях Европы с исламом: это похоже на встречу мазохиста с садистом

О взаимодействии Запада с исламом можно сказать многое, в частности то, что ислам не приживается в европейском обществе. О причинах этого высказался офицер, специалист по политике безопасности, журналист и главный редактор Resett Хельге Лурос. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».



По его словам, дело тут в особом взаимодействии культур — левые представляют культуру вины, а люди из исламских стран и Ближнего Востока — культуру стыда. Журналист из Норвегии считает, что представители культуры вины склонны к самокритике — они обвиняют себя, если что-то случается. Приверженцы культуры стыда обычно обвиняют других. Лурос сравнивает такие «отношения» со встречей мазохиста с садистом — ислам раз за разом угрожает Европе, а она, в свою очередь, постоянно извиняется за провокацию.

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Лурос также видит проблему в обвинении коренных граждан Европы в «угнетательстве», расизме и ненависти к мусульманам. По его словам, Европе необходимо осознать истоки своей политической и культурной уязвимости: «Понять ислам и «иных» для этого недостаточно. Мы должны понять самих себя, свои корни и где именно мы вступили на этот саморазрушительный и безжизненный путь».

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