«Автодор» приступил к земельно-кадастровым работам в рамках строительства М-12

«Автодор» приступил к земельно-кадастровым работам в рамках подготовки территории для строительства первого этапа трассы М-12. Об этом сообщается на сайте госкомпании.

По утвержденному плану, трасса пройдет от дороги А-108 «Московское большое кольцо» в Подмосковье до 80-го километра трассы во Владимирской области.

Кроме этого, утвердили документацию с третьего по шестой этап строительства трассы:

3-й этап: с 116-го по 224-й километр, от перекрестка дороги регионального значения 17Р-2 Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума до пересечения с 17К-2 Муром — М-7 «Волга»;

4-й этап: с 224-го по 347-й километр, от перекрестка с 17К-2 Муром — М-7 «Волга» до пересечения с трассой федерального значения Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов;

5-й этап: с 347-го по 454-й километр в Нижегородской области, от перекрестка с федеральной трассой Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов до пересечения с дорогой регионального значения 22К-0162 Работки — Порецкое;

6-й этап: c 454-го по 586-й километр в Нижегородской области и Чувашской Республике, от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 Работки — Порецкое до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151 Цивильск — Ульяновск.

Ранее сообщалось об обсуждении общественниками вариантов строительства трассы Москва — Казань.

