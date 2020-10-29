В Минтруда РФ прокомментировали идею начисления пенсии по рангам

Минтруд России не поддерживает идею введения пенсионных рангов. В ведомство не поступал проект закона.

При поступлении этот документ будет рассматриваться в установленном порядке, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что размеры пенсий дифференцированы и на сегодняшний день пенсия рассчитывается исходя из величины заработной платы и страхового стажа. Так, чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия.

Согласно действующему законодательству, размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Если гражданин желает увеличить размер пенсии, то он может воспользоваться возможностями добровольного пенсионного страхования.

Сегодня первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам» и возобновить порядок отчисления работников на будущую пенсию.

