В Набережных Челнах скорая зафиксировала максимальное количество вызовов

В Набережных Челнах скорая зафиксировала максимальное количество вызовов за минувшие сутки. Зафиксировано 917 обращений, что является рекордным показателем.

Как пишут «Челнинские известия», раньше скорая помощь принимала около 400 вызовов в сутки. Сейчас цифра увеличилась в разы, на пульт диспетчеров поступает более 900 обращений в сутки.



Чаще всего врачей вызывают в полдень и вечером. Большинство вызовов связаны с симптомами ОРВИ: высокая температура, кашель, недомогание.



Ранее в Нижнекамске возле больницы установили палатку, чтобы пациентам было комфортнее ждать очереди на КТ.

