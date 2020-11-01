Новости общества

14:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах скорая зафиксировала максимальное количество вызовов

13:24, 01.11.2020
В Набережных Челнах скорая зафиксировала максимальное количество вызовов
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах скорая зафиксировала максимальное количество вызовов за минувшие сутки. Зафиксировано 917 обращений, что является рекордным показателем.

Как пишут «Челнинские известия», раньше скорая помощь принимала около 400 вызовов в сутки. Сейчас цифра увеличилась в разы, на пульт диспетчеров поступает более 900 обращений в сутки.

Чаще всего врачей вызывают в полдень и вечером. Большинство вызовов связаны с симптомами ОРВИ: высокая температура, кашель, недомогание.

Ранее в Нижнекамске возле больницы установили палатку, чтобы пациентам было комфортнее ждать очереди на КТ.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также