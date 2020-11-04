МВД: татарстанец получил крупу вместо запчастей от мотоцикла, задержан подозреваемый в мошенничестве житель Удмуртии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Житель Удмуртии задержан полицейскими по подозрению в мошенничестве. По версии следователей, он получил от жителя Елабуги 6 тысяч рублей за запчасти от мотоцикла, но прислал ему крупу.

Как сообщает пресс-служба МВД, в августе 31-летний елабужанин обратился в полицию после попытки приобрести запчасти от мотоцикла через сайт бесплатных объявлений.

Потерпевший перевел продавцу 6 тысяч рублей. Однако получил по почте сверток, в котором находилась крупа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (Мошенничество). По этому делу был задержан 28-летний житель Удмуртии. Суд арестовал подозреваемого. Установлено, что мужчина совершал аналогичные мошенничества на территории всей России.