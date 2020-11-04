Трамп выбился в лидеры президентской гонки в США

По предварительным результатам, действующий президент США Дональд Трамп незначительно опережает своего оппонента Джозефа Байдена на выборах.

Отмечается, что Трамп пока лидирует во всех «колеблющихся штатах». Если это преимущество сохранится при подсчете 100% бюллетеней, он наберет необходимые голоса не менее 270 членов коллегии выборщиков, передает ТАСС.

Фото: usa.gov

По предварительным данным, Трамп опережает Байдена в таких спорных штатах, как Флорида (29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20), Огайо (18), Северная Каролина (15) и Айова (6). Достаточно неожиданным оказался его успех в Мичигане (16) и Висконсине (10), где накануне дня голосования опросы демонстрировали преимущество демократа. Кроме того, в активе у республиканца голоса выборщиков из Техаса (38) и Джорджии (16) — штатов, которые в последние десятилетия поддерживали Великую старую партию, но в этом году тоже вошли в число колеблющихся.

Байден же «забрал» Миннесоту (10) и Аризону (11), которые обычно отдавали предпочтение республиканцам.

Напомним, сегодня в США проходит основной день голосования на выборах президента страны. Уже несколько недель миллионы американских избирателей голосуют удаленно, например по почте.