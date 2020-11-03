Дональд Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ряде штатов США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что Республиканская партия США лидирует по результатам голосования на выборах сразу в нескольких штатах.

«Я слышал, что мы хорошо ведем во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе. Я слышал, что мы ведем везде, это отлично», — цитирует RT американского лидера.

Напомним, что в США проходят выборы президента. Голосование стартовало сегодня в в 8:00 по московскому времени.



Ранее сообщалось, что первыми проголосовали жители города Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, все пятеро жителей которого поддержали кандидата от Демократической партии Джо Байдена. В городке Нью-Гэмпшира, Милсфилде, большинство людей поддержали Трампа.

