В США началось основное голосование на выборах президента

В США началось основное голосование на выборах президента — сегодня открылись первые участки. Досрочно проголосовали около 97 млн человек.

Первыми проголосовали жители города Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Там голосование стартовало в 8.00 мск и, по данным CNN, все пятеро жителей поддержали кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Джой Байден. Фото: commons.wikimedia.org

В другом городке Нью-Гэмпшира, Милсфилде, большинство жителей поддержали действующего президента Дональда Трампа.

В США голосование проходит по двухступенчатой системе: избиратели голосуют на избирательном участке, затем 14 декабря голосуют выборщики.