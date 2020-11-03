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В Казани закрыли движение по ряду улиц

14:07, 03.11.2020
В Казани закрыли движение по ряду улиц

В Казани ограничили движение транспорта по улице Олонецкой. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

До 4 ноября закрыт участок по улице Олонецкой от дома №42 до дома №46. С 5 по 8 ноября для движения будет закрыт участок от дома №40 до дома №30. Неудобства связаны с работами на сетях газопровода.

Кроме этого, до 28 февраля 2021 года для автомобилей и пешеходов закрыт участок проспекта Победы от улицы Сабира Ахтямова до Академика Сахарова из-за строительства сетей водопровода и канализации.

Ранее в Казани временно ограничили движение по улицам Заслонова и Амирхана Еники.

ОбществоАвто Татарстан
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