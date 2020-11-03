В Челнах на фоне заболеваемости COVID-19 отметят День народного единства

В Челнах завтра, 4 ноября, у комплекса «Родина-мать» пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства.

Праздник начнется в 10.00, ожидаются выступления почетных гостей, возложение корзины с цветами и цветов к Вечному огню, сообщает мэрия города.

пресс-служба мэрии Челнов

Вчера мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил не проводить массовые культурные и спортивные мероприятия в связи с распространением коронавируса. «Я обращаюсь ко всем — никаких сборов людей. Есть постановление правительства Республики Татарстан, есть мое прямое поручение вам, коллеги... Все соревнования, концерты и сборы подождут до лучших времен», — заявил градоначальник.

